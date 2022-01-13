مستشفيا زرالدة وبارني: مصالح الإنعاش امتلأت 100% ومدة الاستشفاء تفوق الشهر

أشار المدير العام للمؤسسة الاستشفائية العمومية لزرالدة، موسى زغدودي، أن معدل شغل الأسرّة بلغ 91 بالمائة. (53 سريرا من بين 60 سريرا). ومصلحة الإنعاش 100 بالمائة، متوقعا في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية ارتفاع هذا العدد خلال الأيام القادمة بسبب عزوف مواطنين عن التلقيح.

ومن جهته، سجل رئيس مصلحة الإنعاش بالمؤسسة الاستشفائية نفيسة حمود (بارني سابقا)، عايش عاشور توفيق. هو الأخر ارتفاعا في عدد الحالات بمصلحة المعاينة الطبية لكوفيد-19. حيث انتقل من 10 و 15 حالات خلال ديسمبر الفارط إلى متوسط 48 إلى 50 حالة خلال الأيام الأخيرة.

وأكد في هذا الإطار تشبع مصلحة الإنعاش، متوقعا توسيع الخدمات إلى مصالح أخرى قصد الاستجابة للطلب.

وأشار من جهة أخرى إلى المدة الطويلة لمكوث الحالات بالمستشفى والتي تتراوح ما بين 20 و 35 يوما. مشيرا الى أن هذا “يحرم” المرضى الأخرين سيما الذين هم في حالة مستعصية من الاستفادة من سرير بالمؤسسة.