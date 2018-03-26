مستعجل على أمري أين أنت يا شريكة العمر

أنا رجل من ولاية البويرة قبائلي الأصل، عمري37سنة أملك بيتا، أعيش مع أمي وأختي وأعمل في شركة خاصة، وفي نفس الوقت أمارس التجارة.

ميسور الحال ولله الحمد والمنة، ابن عائلة طيبة الأعراق و محافظة، حباني الله بالعلم و الاخلاق و كذا حسن المظهر والجوهر، وسيم وطيب.

أتمنى أن يلاقيني القدر بشريكة من احدى مدن الوسط حاصة “بجاية ، تيزي وزو ، البويرة ” عمرها من يتراوح ما بين 25 الى 32 عاما، ذات حسب ونسب، لا امانع إن كانت عاملة، لديها الرغبة لبناء بيت الحلال.

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