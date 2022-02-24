الرقم السري :

136533

مستعجل على الاقتران.. فلا تترددي في الاتصال

نستهل عروضنا في هذه الفقرة من وسط البلاد، وبالتحديد من العاصمة، لنعرفكم على رجل في منتهى الوقار والاحترام. رجل يبلغ من العمر 52 سنة، مطلق بدون أولاد، موظف مستقر ولديه مسكن خاص، طويل القامة وأسمر البشرة. يرغب في الاقتران على سنة خير الأنام، بزوجة محترمة أصيلة، تكون من إحدى ولايات الوسط، سنها لا يتجاوز 45 سنة. شرطه الوحيد أن تكون ماكثة بالبيت، ولا يهم إن كانت أرملة أو مطلقة حتى بولد.

الرقم السري :

136534

تحلمين بالستر والاستقرار.. ابن الغرب أفضل خيار

إلى غرب البلاد الآن، نعرفكن على رجل غايته الحلال، متزوج ويتمنى التعدد على سنة خير الأنام. رجل في الخمسينات من عمره، كما هو متزوج ولديه أولاد، يعمل في مجال المقاولة، لديه سكن خاص.

صاحب إعلاننا هذا يريد أن يجد امرأة صادقة صالحة تؤمن بمبدأ التعدد، تكون من إحدى ولايات الغرب الجزائري. سنه لا يتجاوز 45 سنة، يقبلها مطلقة أو أرملة بدون أولاد، شرطه أن تكون جميلة الشكل. ماكثة في البيت وهو من سيعولها ويتكفل بكامل متطلباتها.

الرقم السري :

136535

تحت سقف الحلال أريد أن أعمر الدار

بقلب مؤمن غايته الهناء وراحة البال، اتصل بنا رجل عازم على إعمار الدار، فقال: “أنا رجل من العاصمة. أعزب لم يسبق له الارتباط بسبب بعض الظروف، مضى من عمري 58 عام، ناجح جدا في عملي كمقاول. ولدي مسكن، أبدوا أقل من سني بكثير، وأتمتع بموفور الصحة والحمد لله.

أبحث عن زوجة متفهمة وحنون، أكمل إلى جانبها المشوار، زوجة تريحني من هواجس الوحدة. أريدها من العاصمة والولايات المجاورة لها، سنها لا يتعدى 50 سنة، لا يهمني وضعها الاجتماعي. ولا يهمني إن كانت عاملة أو ماكثة بالبيت، فقط أتمناها ذات أصل طيب. وأخلاق حسنة، نعيش معا تحت سقف الاحترام والمحبة إلى الأبد.

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