مستعجل على الاقتران.. يبحث عن عروس على سنة خير الانام

نبقى في شرق البلاد، ونجول من ولاية إلى أخرى لنحط الرحال هذه المرة بمدينة معروفة بطيبة أهلها، من ولاية سوق أهراس، نعرفكم على شاب اتصل يريد الزواج، يشغل منصب عون أمن في مؤسسة بيترولية بحاسي مسعود، أعزب لم يسبق له الزواج، مقيم مع الأهل.

يرى أن أهم ما قد يبعث الاستقرار في حياته الأسرة والارتباط زوجة صالحة ومخلصة، تدعم زوجها وتسنده في الضراء قبل السراء.

يريد صاحب محطتنا الثانية في هذا الركن التعرف على امرأة صادقة ومحترمة، من إحدى ولايات الشرق الجزائري، سنها لا يتعدى 38 سنة، شرطه أن تكون عزباء، ولا يهمه إن كانت موظفة أو ماكثة في البيت.

للتواصل مع أصحاب الإعلان، ولمزيد من المعلومات، يرجى الإتصال بمركز الأثير عبر الأرقام التالية:

3800.3801.3802

الرقم السري:

135790

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