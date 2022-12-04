مستعجل على الاقتران يتمنى أن يظفر ببنت الحلال طيبة

الرقم السري :

136998

خمسيني من الشرق يبتغيها طيبة جميلة

من شرق البلاد نبدأ على بركة الله رحلتنا من خلال هذا المنبر، لنقدم لكم عرضا غاية في التميز. صاحبه مستعجل على الاقتران، كما يتمنى أن يظفر ببنت الحلال طيبة، خمسيني ناضج، مطلق وأب لأولاد، تحت رعاية أمهم. موظف مستقر ولديه سكن خاص.

يبحث محدثنا صاحب القلب الطيب عن زوجة صادقة، نيتها إعمار الدار وبناء عش الحلال تحت لواء المودة والاحترام. أهم شرط لديه ان تكون صاحبة خصال طيبة، وجمال مقبول، لا يهمه من أي ولاية من الوطن تكون. يقبلها أرملة أو مطلقة، أو حتى عقيم، سنها أقل من 45 سنة، ويفضلها ماكثة بالبيت.

الرقم السري :

136999

عاصمي يمنحك الأنفة والسعادة.. فقط كوني معه جادة

عرجنا إلى العاصمة أين اتصل بنا صاحب مبادئ وخلال جميلة. لا أمل لديه سوى أن يعثر على زوجة صالحة يجعلها قرة العين التي يرتاح بجانبها. صاحب طلبنا هذا يبلغ من العمر 42 سنة، مطلق بدون أولاد، وهو عامل مستقر بمؤسسة وطنية، ولديه سكن.

يتمنى من توسم خيرا في منبرنا أن يدخل القفص الذهبي إلى جانب امرأة عفيفة تصون شرفه، وتعامله بالمعروف. يعدها من جهته بحياة كريمة، وتفهم ودنوّ، يريدها من العاصمة والولايات المجاورة لها، سنها يكون أقل 40 سنة. يقبلها أرملة أو مطلقة بدون أولاد، أو عازبة، ولا يهم إن كانت عاملة أو ماكثة بالبيت.

الرقم السري :

137000

إطار جامعي معه ترتقي

رجل من ولاية قسنطينة، يشغل منصب أستاذ جامعي، كما يبلغ من العمر 41 سنة، مطلق بطفل في رعاية والدته. لديه سكن خاص، متفتح وخلوق، يهتم بالمرأة ككيان حساس له بصمته الخاصة في حياة الرجل، يعزها ويحفظ كرامتها.

يرغب في الاقتران، وبناء أسرة قوامها المودة والرحمة، إلى جانب الزوجة الصالحة، التي تسعى معه بدورها لتحقيق استقرار بيتها. وبثّ السكينة في أركانه، امرأة تكون من إحدى ولايات الوسط خاصة المدية أو البليدة، أو من إحدى ولايات الشرق. سنها لا يتجاوز 40 سنة، يقبلها مطلقة أو أرملة بدون أولاد، ولا يهمه إن كانت عاملة أو ماكثة بالبيت.

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