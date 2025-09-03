مستعملو البطاقة الذهبية وتطبيق “بريدي موب”.. هذه طريقة التصدي لمحاولات النصب

وباشرت وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاّسلكية تنفيذ مجموعة من النشاطات التحسيسية. تتضمّن توجيهات أساسية ترمي إلى توعية المواطنين وتعزيز حماية معاملاتهم الإلكترونية.

و تهدف هذه النشاطات إلى رفع مستوى الوعي الرقمي لدى المواطنين، من خلال تقديم إرشادات عملية ونصائح مُبسّطة، تُساهم في ضمان حماية بياناتهم. وتفادي الوقوع ضحية لممارسات احتيالية.

وتشمُل المحاور الرئيسية لهذه الأنشطة التأكيد على أهمية الحفاظ على سرية المعلومات الشخصية. (كلمة السر، رمز OTP، بيانات البطاقة، صورتها…إلخ) وعدم مشاركتها مع أي جهة كانت، تحت أي مبرر.

وكذا الحذر من الروابط المشبوهة التي قد تصل عبر الرسائل النصية. أو تطبيقات المراسلة ومنصات التواصل الاجتماعي.

إضافة إلى التنبيه المسابقات الوهمية والعروض المزيفة التي يتم تداولها على مواقع التواصل، والتي تُنسب زورًا إلى مؤسسة بريد الجزائر.

كما دعت الوزارة المستخدمين إلى تحميل تطبيق “بريدي موب” الرسمي فقط من المتاجر الإلكترونية (Google Play وApp Store). لتفادي النسخ المقلّدة أو المزيفة.

وحذّرت من المكالمات والاتصالات الهاتفية المشبوهة التي يدّعي أصحابها أنهم يمثلون مؤسسة بريد الجزائر بغرض طلب معلومات شخصية.