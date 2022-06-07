الرقم السري :

137012

مستغانمي أصيل يريدها طيبة خلوقة تكون سنده

من ولاية مستغانم. ستكون بدايتنا من خلال هذا المنبر أين عولنا أن نكون السند لأحد أبنائها فنعرفكم على رجل أصيل قصده الحلال. تواصل معنا وكله أمل أن يكون لندائه رجع صدى ليستقر في حياته ويهنأ، هو في الخمسينات من عمره. مطلق وأب لأولاد برعاية أمهم، إطار محترم في سلك التعليم، ولديه سكن خاص.

يتمنى صاحب إعلاننا هذا أن ينعم بطعم الاستقرار، إلى جانب إنسانة طيبة، يريدها من إحدى ولايات الغرب الجزائري. سنها لا يتجاوز 48 سنة، كما لا يهم إن كانت مطلقة أو أرملة بطفل أو طفلين صغيرين. وكل همّه أن تكون ربّة بيت ممتازة، يعدها أن يكون لها نعم الزوج والسند.

الرقم السري :

137013

قبائلي محترم يعد أن يصونك ويكون لك زوجا صالحا

بنا من ولاية بجاية. خاطبنا رجل التمسنا فيه خالص النية واصدقها حيث أنه أعرب عن غايته في الاقتران على سنة خير الأنام. على غرار صاحب إعلاننا الأول هو أيضا في الخمسينات من عمره، مطلق بطفل بالغ. موظف مستقر ولديه سكن خاص مهيّأ بالقدر الذي يستقبل زوجة صالحة صادقة، ويجعل حياتها مريحة.

كل ما يرجوه صاحب إعلاننا هذا من الله، زوجة صالحة وصادقة من إحدى مدن الوسط الجزائري، أو منطقة القبائل. سنها أقل من 50 سنة، كما أكثر ما يريده صاحب إعلاننا هذا أن تكون صاحبة النصيب مثقفة. موظفة مستقرة، يقبلها مطلقة أو أرملة بدون أولاد.

الرقم السري :

137014

ذو نية حسنة يريدها طيبة وحنونة تسعفه وتضمّد جراحه

لم نبرح منطقة القبائل، حيث اتصل بنا شهم وفي لمنبرنا لمحنا أنه رجل أصيل متشبع بالأخلاق الحميدة والخلال الطيبة. كما يبلغ من العمر 53 سنة، يمارس التجارة، ولديه مسكن خاص، وجد نفسه مطلقا وحيدا منكسرا أبى الإستسلام للحزن. وقرر أن يتوكل على الله وأن يأخذ بالأسباب التي تجعله يظفر بذات الدين. لتكون رفيقة درب له تعينه على نوائب الدهر.

صاحب أخر إعلان لنا في هذه المحطة أبدى النية الحسنة. ولم يضع في شروطه سوى أن يعثر عن زوجة تحمل من الصفات الطيبة التي تجعل الحياة بينهما أكثر بساطة. تكون قبائلية الأصل، سنها لا يتعدى 45 سنة، يقبلها مطلقة أو أرملة، وحبذا لو تكون عاملة مستقرة. ويعدها بكثير من الحب والمودة.

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