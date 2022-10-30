مستغانمي من سلك التعليم يهديك حياة النعيم

الرقم السري :

138191

من تقبل عرضه.. وتنعم بالهناء بقربه

رجل من غرب البلاد، اتصل وأبدى على رغبته المستعجلة للاقتران، مطلبه شرعي وقصده الحلال. متزوج أب لأولاد ويتمنى التعدد على سنة سيد الخلق، يبلغ من العمر 45 عام، جامعي ويعمل كإطار في مؤسسة وطنية. وبإمكانه أن يوفر مسكن خاص. يتمنى في القريب أن يعثر على زوجة صالحة يمضي معها في رحاب الحلال وعلى أسس العدل والمساواة يهديها حياة النعيم. زوجة حنون يعد أن يقدرها ويعتزّ بها، يريدها من إحدى ولايات الغرب الجزائري، سنها لا يتجاوز 40 سنة. لا يهمه إن كانت موظفة أو ماكثة في البيت، يقبلها مطلقة أو أرملة بطفل واحد ترافقه المشوار وتعمر له الدار.

الرقم السري :

138193

إطار من سلك التعليم يهديك حياة النعيم

رجل من ولاية مستغانم، تواصل معنا وكله أمل أن يكون لندائه رجع صدى ويستقر في حياته ويهنأ. هو في الخمسينات من عمره، مطلق أب لأولاد برعاية أمهم، إطار محترم في سلك التعليم، ولديه سكن خاص.

يتمنى في القريب أن يتذوق طعم الاستقرار، إلى جانب إنسانة طيبة، كما يريدها من إحدى ولايات الغرب الجزائري. سنها لا يتجاوز 48 سنة، كما لا يهم إن كانت مطلقة أو أرملة بطفل أو طفلين صغيرين. وكل همّه أن تكون ربّة بيت ممتازة، يعدها أن يكون لها نعم الزوج والسند.

الرقم السري :

138194

من تؤنس وحدته وتتربع على عرش قلبه

رجل في غاية الجدية، اتصل بنا من ولاية بجاية، غايته الاقتران، والزواج على سنة خير الأنام. هو في الخمسينات من عمره، مطلق بطفل بالغ، موظف مستقر ولديه سكن خاص مهيّأ بالقدر الذي يستقبل زوجة صالحة صادقة. ويجعل حياتها مريحة.

كل ما يرجو من الله، زوجة صالحة وصادقة من إحدى مدن الوسط الجزائري، أو منطقة القبائل. سنها أقل من 50 سنة، كما أكثر ما يريده صاحب إعلاننا هذا لأن تكون صاحبة النصيب مثقفة، موظفة مستقرة. يقبلها مطلقة أو أرملة بدون أولاد.

الرقم السري :

138195

على سنة الله يريد زوجته وشريكة عمره

صاحب أخلاق فاضلة، يملك شخصية قوية، وله همة عالية، هو من منطقة القبائل، يبلغ من العمر 55 سنة. يمارس مهنة التجارة، ولديه مسكن خاص، وجد نفسه على عتب الطلاق لأسباب يفضل شرحها لاحقا. لكنه رفض الاستسلام للوحدة وأراد لأن يتوكل على الله. وأن يعمل بالأسباب لعثر عن بنت الحلال التي تكمل إلى جانبه المشوار.

صاحب الإعلان وفي اتصاله أبدى النية الحسنة. ولم يضع في شروطه سوى أن يعثر عن زوجة تحمل صفات الطيبة التي تجعل الحياة بينهما أكثر بساطة. كما تكون ذات أصول قبائلية، سنها لا يتعدى 45 سنة، كما يقبلها مطلقة أو أرملة، وحبذا لو تكون عاملة مستقرة. ويعدها بكثير من الحب والمعاشرة بالمعروف.

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