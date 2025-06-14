مستغانم .. أكثر من 13 ألف مترشح للبكالوريا في الموعد غدًا

تستعد ولاية مستغانم غدًا لانطلاق امتحانات شهادة البكالوريا، وسط تنظيم محكم وتعبئة شاملة من قبل مديرية التربية والسلطات الولائية.

حيث يُرتقب أن يجتاز هذا الاستحقاق الوطني 13.544 مترشحًا، من بينهم 8.448 مترشحة، ما يؤكد حضورًا قويًا للعنصر النسوي.

ويُسجل من ضمن هؤلاء المترشحين 3.963 مترشحًا حرًا، موزعين على 13 مركزًا خاصًا بالأحرار، من مجموع 47 مركز إجراء عبر تراب الولاية، منها مركز إعادة التربية الذي يؤكد على البعد الإصلاحي والإدماجي الذي تتيحه المنظومة التربوية الجزائرية.

وقد أكدت مديرية التربية لولاية مستغانم استكمال كافة التحضيرات اللوجستية والبشرية، من حيث تجهيز المراكز وتوفير المؤطرين والمراقبين، بالإضافة إلى تنسيق محكم مع مصالح الأمن والدرك والحماية المدنية لضمان تأمين مراكز الإجراء وتوفير أجواء مناسبة للمترشحين.

وتُعول ولاية مستغانم هذا العام على تحسين نسب النجاح مقارنة بالدورات السابقة، خاصة في ظل التحفيزات الموجهة للتلاميذ وظروف التحضير التي شهدت مرافقة بيداغوجية مكثفة خلال الموسم الدراسي.