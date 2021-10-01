مستغانم: أكثر من 17 ألف مشترك معني بالتدابير الاستثنائية لـcasnos  

أحصت مصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء بولاية مستغانم ما يفوق 17 ألف مشترك معني بالتدابير الاستثنائية المتعلقة بإلغاء العقوبات الناجمة عن التأخر في تسديد الاشتراكات حسب مدير الوكالة المحلية مراد بلوط.

المستخدمين والأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا لحسابهم الخاص والمدينين بإشتراكات الضمان الاجتماعي مدعوون للاستفادة من التدابير الاستثنائية التي أقرها الأمر الرئاسي رقم 21-12 وهذا قبل 31 جانفي المقبل.

ويبلغ عدد المشتركين المعنيين بهذه الإجراءات التي تسمح بتسوية الوضعية المتعلقة بالاشتراكات السنوية مع الإعفاء الكلي من الزيادات والغرامات والاستفادة من جدولة التسديد للسنوات الماضية ما يفوق 17 ألف مشترك أغلبهم من التجار والحرفيين ثم فئة الفلاحين .

وبهدف الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المعنيين أنشأت الوكالة المحلية خلية لمتابعة مدى تنفيذ هذه التدابير الاستثنائية ومرافقة ومساعدة المتأخرين والمدينين للضمان الاجتماعي بسبب تأثيرات جائحة كورونا على تسوية وضعيتهم والاستفادة من خدمات