مستغانم..أمن دائرة خيرالدين يوقف جماعة إجرامية لترويج المخدرات

وضعت شرطة أمن دائرة خير الدين حدا لنشاط جماعة إجرامية متكونة من 4 اشخاص تتراوح أعمارهم بين 33 و 46 سنة، ينحدرون من ولايتي معسكر ومستغانم مختصة في ترويج المخدرات وحجز كمية منها.

وتعود وقائع القضية الى تاريخ 2023/01/03 في حدود الساعة الثامنة ليلا اثر عملية مراقبة أمنية لمركبة سياحية مرقمة بترقيم ولاية مستغانم بالحاجز الأمني بمدخل مدينة خير الدين.

على متنها شخصين بادية عليهما علامات الإرتباك والتوتر، وبعد تفتيش المركبة عثر بداخلها على كمية من الكيف المعالج مشكلة من صفيحتين بوزن اجمالي قدر بـ 214 غرام.

وبعد اخطار السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة عين تادلس بالواقعة، فتحت الضبطية القضائية تحقيقا في القضية.

حيث مكن استغلال المشتبه فيهما الموقوفين من الكشف عن شركائهم و ممونيهم من المادة المخدرة، و التعرف على هويتهما.

وبعد تفتيش مسكنيهما بعد استيفاء الإجراءات القانونية المعمول بها ، وبمساعدة فرقة الأنياب للدرك الوطني عثر بمسكن أحدهما 05 غرام من الكيف المعالج.

وبمسكن الثاني 330 كبسولة مؤثر عقلي من نوع “ليريكا” ، بالإضافة الى حجز 04 هواتف نقالة كانت تستخدم من طرف المشتبه فيهم في عملية الإتصال بينهم.