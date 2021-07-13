مستغانم : إتلاف أزيد من 28 طن  و5 قناطير من مادة البيض فاسدة بسيدي علي

تمكن اعوان قمع الغش بالمفتشية الاقليمية للتجارة بسيدي علي في مستغانم من إتلاف كمية معتبرة من مادة البيض الفاسد العملية تمت في اطاراللجنة المشتركة “تجارةبيطرة صحة” رفقة مصالح البلدية والدرك الوطني ببلدية حجاج ولاية مستغانم.

واسقفرت العملية من إتلاف بـ 28 طن، 5 قناطير و80 كيلوغرام، من مادة البيض غير صالح للاستهلاك البشري.وهذا بعد صدور نتائج التحاليل الميكروبيولوجية التي اثبتت أنه ملوث ببكتيريا سالمونيلا الامعاء التيفية.

حيث تمت هذه العملية على مستوى مركز الردم التقني لبلدية سيدي علي ولاية مستغانم و احالة الملف الى الجهات المختصة .