مستغانم: إجراءات ردعية صارمة.. والدخول إلى المساجد والإدارات ببطاقة التلقيح

أعلن والي ولاية مستغانم عيسى بولحية عن قرارات هامة خلال إجدتماع اللجنة الأمنية بخصوص جائحة كورونا. أين تقرر رفع الكراسي والطاولات بالمطاعم والمقاهي والاعتماد على الوجبات المحمولة فقط.

كما إتخذ الوالي قرار الحجز المباشر لأي حافلة للنقل الجماعي بالمحشر، والتي لا تحترم البروتوكول الصحي. بالإضافة إلى مواصلة عمليات التلقيح وتوسيعها في الأماكن العمومية والمساجد وكذا القاعات المتعددة الرياضات المخصصة لعمليات التلقيح.كما سيتم منع أي موظف لم يتلقى اللقاح من الدخول إلى الإدارات. وحتى دخول المساجد لن يكون بدون تلقيح مع الاحترام الصارم للبرتوكول الصحي

كما أمر الوالي خلال نفس الإجتماع بضرورة إتخاذ إجراءات ردعية في حق المخالفين لتعليمة الوزير الأول بعدم تنظيم الأعراس والتجمعات في الفضاءات المغلقة. وتوجيه إعذارات لأصحاب الفنادق والمؤسسات الفندقية بالاحترام الصارم للبرتوكول وفي حالة المخالفة سيتم الغلق مباشرة.