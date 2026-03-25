مستغانم: إجلاء 3 مصابين إثر حريق منزل في صيادة

تدخلت اسعافات الحماية المدنية لوحدة خروبة مدعمة بالوحدة الرئيسية على الساعة 09سا و 41 د من أجل اخماد حريق منزل. متواجد بطابق الخامس - لعمارة متكونة من طابق أرضي+05 حي الوئام بلدية صيادة ولاية مستغانم.

وشب الحريق في غرفة النوم الرئيسية، مع انتشار دخان كثيف إلى باقي الشقة.

وتمكنت الفرقة المتدخلة من اسعاف و اجلاء 3 مصابين تتراوح أعمارهم بين 47 و 59 سنة. لهم ضيق في التنفس و حالة صدمة حالتهم مستقرة الى الاستعجالات الطبية خير الدين.