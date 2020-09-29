مستغانم.. إحباط محاولة إبحار سري لشخصين ينحدران من ولاية قالمة

تمكنت مصالح الشرطة القضائية بأمن ولاية مستغانم من إحباط عملية إبحار سري انطلاقا من إحدى شواطئ مستغانم وتوقيف شخصين ينحدران من ولاية قالمة تتراوح أعمارهما بين 26 و 39 سنة .

وحسب المعلومات التي حصل عليها “النهار اونلاين” فإن العملية جاءت بعد أن لفت إنتباه مصالح الشرطة العاملة بشاطئ سيدي المجدوب شخصان يتأهبان إلى الإبحار السري وبحوزتهما مبلغ مالي يقدر بــ600 أورو وقاربين بلاستكيين من نوع KAYAK من الحجم الصغير و 03 مجاديف و بوصلة بالإضافة إلى مئونة من أغذية ومياه.

التحقيقات الضبطية القضائية كشفت أن هذه الطريقة جديدة و مبتكرة للإبحار السري ليست كسابقاتها تستخدم فيها قوارب بلاستيكية تسع لشخص واحد الغاية منها التخفي عن مراقبة قوات الأمن حيث يتم تحريكها باستعمال المجاديف دون المحرك.

وعليه تم انجاز ملف قضائي وتقديم المتهمين أمام العدالة.