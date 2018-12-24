مستغانم: إحباط محاولة الحرڨة لـ 13 شخصا من بينهم إمرأة ورضيع

أحبط حراس السواحل لمستغانم اليوم الإثنين محاولة الحرڨة لـ 31 شخصا من بينهم أجانب ببن عبد المالك رمضان بذات الولاية.

وحسب ذات المصالح فقد تم إعتراض صباح اليوم قارب تقليدي الصنع مزود بمحرك على بعد 10 أميال شمال شرق بن عبد المالك رمضان.

أين كان على متنه 8 رعايا أفارقة، من بينهم إمرأة ورضيع، و5 جزائريين بينهم قاصر تم تحويلهم إلى ميناء مستغانم في حدود العاشرة صباحا.

حيث وضعت مستشفى متقدم برصيف الميناء لمعاينة وضعية هؤلاء الحراڨة وتقديم لهم الإسعافات اللازمة.

وسيتم في وقت لاحق تقديم الموقوفين للجهات القضائية.