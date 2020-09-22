مستغانم.. إحباط محاولة هجرة سرية لـ 19 شخصا من بينهم قاصرين وامرأة

تمكنت مصالح الشرطة القضائية بمستغانم بعد عملية تمشيط واسعة للواجهة البحرية من إحباط عملية هجرة سرية عبر البحر.

وتمت العملية إنطلاقا من شاطئ مطربة ببلدية مستغانم، بناءا على معلومة حول تواجد 10 أشخاص يحملون حقائب.

وينحدر الأشخاص من ولايتي تيزي وزو ومستغانم ومن بينهم قاصرين، كما تم توقيف شاحنة من نوع رونو بترقيم ولاية مستغانم.

وفي حدود الساعة الثالثة صباحا تم توقيف سيارتين مرقمتين بترقيم ولاية مستغانم على متنهما سبعة أشخاص وطفل عمره 04 سنوات.

وتحمل 20 دلو بنزين بسعة 30 لتر للواحد ومصباحين وسترات نجدة وحقائب ومأكولات بالإضافة إلى بوصلة وجهاز تحديد المواقع.

وفي نفس اليوم في حدود الساعة السابعة صباحا تم حجز قارب صيد ومحرك ثاني نوع ياماها بقوة 40 حصان كان مخصصا لعملية الهجرة.

ليبلغ العدد الإجمالي للأشخاص 19 شخصا موقوفا من بينهم قاصرين وامراة.

كما تم إنجاز ملف قضائي قدم بموجبه الموقوفون أمام نيابة محكمة مستغانم.