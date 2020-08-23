مستغانم: إحباط محاولة هجرة غير شرعية لـ 16 شخصا

أخبار الجزائر
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مستغانم: إحباط محاولة هجرة غير شرعية لـ 16 شخصا
بقلم أمينة داودي

تمكنت المجموعة الإقليمية لحراس السواحل، اليوم الأحد بولاية مستغانم من إحباط محاولة هجرة غير شرعية لـ 16 شخصا بعرض البحر.

وأوضح المصدر حسبما نقلته “وأج”، أن الوحدات العائمة التابعة لحراس السواحل إعترضت في حدود الساعة الثالثة من صباح يوم الأحد قارب تقليدي الصنع كان على متنه 16 شخصا على بعد 3 أميال بحرية (5ر5 كلم) شمال شاطئ “الإخوة الثلاثة” بمنطقة خروبة شرق مدينة مستغانم.

وتم استنادا إلى ذات المصدر، تحويل المعنيين إلى ميناء مستغانم من أجل القيام بالإجراءات القانونية المعمول بها في مثل هذه الحالات وتقديم الإسعافات الأولية لهم من طرف المستشفى المتقدم للحماية المدنية.

وقامت ذات الوحدات بالتنسيق مع المصالح المختصة بتفعيل الجهاز الوقائي من تفشي وباء كورونا (كوفيد-19) على مستوى هذا المنفذ الحدودي البحري.

وسيتم في وقت لاحق تسليم هؤلاء الأشخاص للجهات الأمنية المختصة وتقديمهم للعدالة بتهمة محاولة مغادرة الإقليم الوطني عن طريق البحر بطريقة غير شرعية, كما أشير إليه.


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