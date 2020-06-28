مستغانم: إحباط محاولة هجرة غير شرعية لـ 16 شخصا من بينهم إمرأتين

تمكن حراس السواحل يوم الأحد بمستغانم من إحباط محاولة هجرة غير شرعية لـ 16 شخصا في عرض البحر.

وحسبما أفاد به مصدر من المجموعة الإقليمية لحراس السواحل “لوأج”، أن الوحدات العائمة التابعة لحراس السواحل تمكنت في حدود الساعة الرابعة صباح الأحد من اعتراض قارب صيد كان على متنه 16 مرشحا للهجرة غير الشرعية بينهم امرأتان على بعد 16 ميل بحري (30 كيلومتر) شمال غرب الميناء.