مستغانم: إدانة مترشحة وقريبتها بجنحة نشر أجوبة امتحانات البكالوريا

أدانت محكمة مستغانم مترشحة للبكالوريا وقريبتها بجنحة نشر أجوبة الامتحانات النهائية للتعليم الثانوي (البكالوريا) باستعمال وسائل الاتصال عن بعد, حسبما ورد اليوم الأربعاء في بيان لنيابة مجلس قضاء مستغانم.

وأوضح ذات البيان أنه “عملا بنص المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية, يعلم وكيل الجمهورية لدى محكمة مستغانم الرأي العام أنه في إطار مكافحة جرائم المساس بنزاهة امتحانات شهادة البكالوريا, تم بتاريخ اليوم الأربعاء ضبط مترشحة كانت تتواصل مع قريبتها التي كانت تزودها بحلول امتحان مادة التاريخ والجغرافيا عبر الهاتف.”

وقامت ذات المترشحة أمس الثلاثاء بنشر حلول مادة الفلسفة شعبة آداب وفلسفة عبر تطبيق التواصل الاجتماعي مسنجر في مجموعة مغلقة, يضيف البيان.

وتم وفقا لذات البيان اليوم الأربعاء تقديم المشتبه فيهما أمام النيابة ومتابعتهما بموجب إجراءات المثول الفوري بجنحة نشر أجوبة الامتحانات النهائية للتعليم الثانوي باستعمال وسائل الاتصال عن بعد.

وبعد المحاكمة أصدرت المحكمة حكما بإدانتهما وعقابا لهما الحكم على المتهمة المترشحة بعام حبس نافذ وغرامة مالية قدرها 100 ألف دج وعلى المتهمة الثانية (قريبتها) ب 18 شهرا حبس نافذة وغرامة مالية قدرها 100 ألف دج مع إيداعها بالجلسة ومصادرة المحجوزات,