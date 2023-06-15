مستغانم: إدانة 6 أشخاص في 3 قضايا خاصة بالمساس بنزاهة سير إمتحانات  البكالوريا

في 3بيانات صادرة عن محكمتي مستغانم وسيدي علي تم إدانة 6 أشخاص في ثلاث قضايا تتمثل في المساس بنزهة سير إمتحانات شهادة البكالوريا.

حيث أصدر قاضي الجنح بمحكمة مستغانم حكما حضوريا قضى بإدانة كل من المشتبه فيهما (ب.م) و (ب.ف.ز ) بسنة (01) حبس نافدة و50.000 دج غرامة نافدة مع أمر إيداعهما الحبس ومصادرة المحجوزات.

وبتاريخ 2023/06/14 تم تقديم المشتبه فيهم (ع.ح) ،(ب.ن)،(ب.ح) أمام نيابة الجمهورية لدى محكمة سيدي علي أين تمت متابعة كل من (ع.ح).(ب.ن).(ب.ح) وفق إجراءات المتول الفوري عن جنحة المساس بنزاهة الامتحانات وبنفس التاريخ تم تأجيل الملف لجلسة 2023/06/15 بطلب من المتهمين لتحضير دفاعهم مع وضعهم رهن الحبس المؤقت وبعد محاكمتهم أصدر السيد قاضي الجنح حكما حضوريا قضى بإدانة المتهمين بما نسب إليهم من وقائع والحكم على المتهم (ع.ح ) بسنة حبس نافذ و 50.000 دج غرامة نافذة والحكم على كل واحد من المتهمين (ب.ن)،(ب.ح) بستة أشهر حبس نافذ و 50.000دج غرامة نافذة ومصادرة المحجوزات .