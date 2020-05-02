مستغانم.. إرتفاع عدد الأشخاص الذين تماثلوا للشفاء من فيروس كورونا

كشف المدير الولائي للصحة والسكان، توفيق محمد خليل، اليوم السبت، أن “عدد الأشخاص الذين تماثلوا للشفاء من فيروس كورونا بمستشفيات مستغانم إرتفع إلى 34 حالة”.

وقال خليل، في تصريح له لوكالة الأنباء الجزائرية، أن “24 مريضا غادروا حتى الآن المؤسسة الاستشفائية “ارنستو شي غيفارا” بمستغانم”.

مشيرا في السياق ذاته أن “7 أخرين بمستشفى “العجال بلطرش” بعين تادلس و3 مرضى مستشفى “حمادو حسين” بسيدي علي غادروا ايضا بعد خضوعهم للعلاج وفقا لبرتوكول دواء الكلوروكين وتماثلهم جميعا للشفاء”.

وأضاف ذات المسؤول أن “حالات التعافي بالولاية ارتفعت من 12 حالة قبل اسبوعين إلى 34 حالة اليوم السبت”.

وأكد ذات المسؤول أنه “غادر أمس الجمعة مستشفى عين تادلس 5 أشخاص تماثلوا للشفاء من بينهم رضيع يبلغ من العمر شهر واحد بعد تعافيه رفقة والدته من فيروس كورونا”.