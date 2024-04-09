مستغانم: إستلام 15 هيكلا تربويا جديدا خلال الدخول المدرسي المقبل

سيتدعم قطاع التربية بمستغانم خلال الدخول المدرسي المقبل بـ 15 هيكلا تربويا جديدا في مختلف الأطوار التعليمية.

وقال بلعابد خلال تدشينه لثانوية “الشهيد بن فغلو عبد القادر” بمنطقة التوسع العمراني ببلدية صيادة في إطار زيارته إلى الولاية. أن إنجاز هذه المشاريع التي تضم 7 إبتدائيات و6 متوسطات وثانويتين إثنتين يتم على مستوى ولاية مستغانم. بوتيرة سريعة بالموازاة مع الاهتمام الكبير بنوعية هذه المشاريع والحرص على استلامها في آجالها المحددة ووفقا للنمطية المحددة من قبل الوزارة الوصية”.

ولدى معاينته لمشروع ثانوية الحي السكني خروبة بلدية مستغانم والتي رصد لها مبلغ 389 مليون دج. وبلغت نسبة تقدم أشغال إنجازها 55 في المائة ألح بلعابد على ضرورة إستكمالها في الآجال المحددة أوت المقبل. وتجهيزها بالعتاد البيداغوجي وبالفضاءات المناسبة للممارسة التربية البدنية والرياضية واستلام السكنات الوظيفية الخاصة بها.

وبالحي السكني المدمج “تلغراف” ببلدية مزغران أثنى الوزير على المقاربة، التي اعتمدتها السلطات المحلية فيما يتعلق بالنمط الهندسي والعمراني الحديث. الذي تم اعتماده لإنجاز مدرسة إبتدائية بتكلفة 147 مليون دج ومتوسطة (287 مليون دج).

كما قام بلعابد خلال ذات الزيارة بتدشين المدرسة الابتدائية “المجاهد لعيد بوعلام” بقرية بعايزية ببلدية الحسيان بقدرة استيعاب تقدر بـ 198 تلميذ. كما أشرف على توزيع عدد من الحقائب والعتاد الرياضي لفائدة التلاميذ بهذه المنطقة النائية.

وببلدية الطواهرية وضع الوزير حجر الأساس لإنجاز مدرسة ابتدائية بقرية أولاد المرضي بغلاف مالي قدره 105 مليون دج ومتوسطة بغلاف مالي قدره 268 بمقر البلدية ستكون جاهزتين في أكتوبر وديسمبر المقبلين.