مستغانم: إسعاف ثلاثيني تعرض لصعقة كهربائية

تدخلت مصالح الحماية المدنية لولاية مستغانم، اليوم الأحد، من اجل اسعاف رجل تعرض لصعقة كهربائية .

وحسب بيان الحماية المدنية، فقد كان الرجل يشغل كبناء في مسكن عائلي المتواجد ببلدية خير الدين، بذات الولاية.

وتعرض الرجل البالغ من العمر 31 سنة، لصعقة كهربائية عند ملامسته سلك رئيسي ذو توتر عالي.

وأشارت الحماية المدنية أن الضحية تعرض لحروق من الدرجة الثانية على مستوى اليد الوجه، الصدر، البطن والرجلين.

وتم اسعاف الرجل واجلاؤه الى المركز الصحي من طرف الحماية المدنية، بحضور عناصر الدرك الوطني و سونلغاز.

وقامت وحدات الحماية المدنية بـ 298 تدخل من أجل عدة حوادث المرور عبر عدة ولايات، خلال الفترة الممتدة من 24 الى 26 سبتمبر.