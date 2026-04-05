مستغانم: إصابة شخصين إثر احتراق 18 عدادا كهربائيا داخل عمارة

سجلت مصالح الحماية المدنية، اليوم الأحد، بالتحديد على الساعة 5 سا، إصابة شخصين، إثر احتراق عدادات كهربائية. بالطابق الأرضي لعمارة تتكون من (ط أ +9 )، بحي عدل الوئام، ببلدية صيادة ودائرة خير الدين ولاية مستغانم.

وحسب بيان الحماية المدنية، فإن الأخيرة تمكنت من إخماد الحريق ومنع انتشاره مع تسجيل احتراق 18 عدادا كهربائيا.

وخلّف الحريق إصابة شخصين باختناق بسبب الدخان، تم إسعافهما بعين المكان، ونقلهما إلى المستشفى المحلي.

وسخّرت المصلحة ذاتها لهذا التدخل شاحنة إطفاء، سيارة إسعاف.

