مستغانم..إصابة شخص وإجلاء 30 راكبا من بينهم حامل إثر اصطدام قطار بشاحنة

تدخل أعوان الحماية المدنية لوحدة حاسي ماماش على الساعة 8 سا و5 دقائق من أجل حادث اصطدام قطار لنقل المسافرين. يعمل على خط معسكر مستغانم بشاحنة ذات مقطورة الحادث وقع على مستوى منطقة سي طارق بلدية حاسي ماماش.

وخلّف الحادث إصابة سائق الشاحنة بجروح و إصابات متعددة، تم إسعافه و إجلاؤه إلى مستشفى مستغانم. فيما جرى اجلاء 30 راكبا كانوا على متن القطار من بينهم امرأة حامل، كلهم حالتهم الصحية جيدة. وقد تم تسخير حافلة البلدية لنقلهم و إجلائهم إلى محطة القطار نحو مستغانم.

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