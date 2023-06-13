مستغانم.. إصابة مترشحي بكالوريا بجروح في حادث مرور  

اصيب 4 أشخاص بجروح، اليوم الثلاثاء، اثر حادث مرور بالطريق الوطني رقم 90، الرابط بين بلديتي عين تادلس والسور.

وحسب بيان الحماية فلقد، تدخل اعوان وحدة عين تادلس هذا اليوم على الساعة 18سا و 37د، لأجل حادث مرور بالطريق الوطني رقم 90.

والذي يربط بين بلديتي عين تادلس والسور،حيث تمثل في إنحراف وإصطدام سيارة بجذع شجرة كاليتوس.

وخلف الحادث 4جرحى ، لهم جروح متفاوتة، تم إسعافهم وإجلائهم إلى مصلحة الإستعجالات الطبية بمستشفى عين تادلس.

المصاب الأولى: يبلغ17 سنة، له جرح في الرأس ويعاني من ألام في اليد

المصاب الثاني:يبلغ 17 سنة، له كسر في الرجل اليمنى

المصاب الثالث: يبلغ 20 سنة، له جروح في اليد والوجه

المصاب الرابع: يبلغ 19 سنة، له جروح في الرأس والوجه

هذا ويجتاز المصابان الثالث والرابع إمتحانات شهادة البكالوريا.