مستغانم: إصابة 3 أشخاص في حادث مرور

وقع صباح يوم الاثنين، حادث مرور بالطريق الرابط بين نقطة الدوران سيدي العجال وسيدي الفلاڨ بمستغانم.

وتدخل أعوان الحماية المدنية للوحدة الرئيسية، من اجل تقديم الاسعافات الاولية.

وخلف الحادث 3 جرحى، تتراوح أعمارهم ما بين 41 و 51 سنة، لهم جروح متفاوتة الخطورة، بينهم مصاب وجد محصورا.

وتم انقاذ الضحية وإخراجه بواسطة عتاد القطع والتفكيك، نظرا لوجود صعوبة في فتح الباب الخلفي للسيارة.

وقد تم اجلاء الضحايا الثلاثة الى استعجالات الطبية بمستشفى مستغانم.

وقد توفي خمسة أشخاص، وجرح 106 آخرين خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي في 87 حادث مرور على مستوى المناطق الحضرية.

وحسب ما أفاد به بيان للمديرية العامة للأمن الوطني، أمس الأحد، فإن سبب وقوع هذه الحوادث يعود إلى العنصر البشري.