مستغانم : إصابة 3 أطفال وشخص في حادث اصطدام سيارتين

تدخلت الوحدة الرئيسية للحماية المدنية لولاية مستغانم، اليوم الجمعة، في حادث مرور، تمثل في اصطدام سيارة سياحية رباعية الدفع وشاحنة.

وتم تسخير سيارة اسعاف طبية وشاحنة إطفاء، كما تما ادراج فرقة الدراج المسعف كإجراء استباقي قبل وصول النجدة.

ووقع الحادث بالطريق الإجتنابي الجديد الرابط بين مستغانم والطريق السيار شرق غرب في المنطقة المسماة دوار أولاد بن يطو.

وتمثل الحادث في اصطدام سيارة سياحية رباعية الدفع من نوع TOYOTA وشاحنة من نوع Hyundai .

وأسفر الحادث عن اصابة 4 ضحايا باصابات وجروح مختلفة، منهم 3 اطفال تمت معاينتهم من طبيب الحماية المدنية.

وتم تحويل الضحايا الى مصلحة الاستعجالات الطبية بمستغانم من أجل تقديم الاسعافات الضرورية.

وأوصت مصالح الحماية المدنية جميع السائقين توخي الحذر أثناء السياقة.