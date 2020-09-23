مستغانم: إصابة 4 أشخاص في حادث مرور

تدخلت وحدة الحماية المدنية خروبة، في مستغانم على الساعة 9 سا و05 د لتقديم الاسعافات اثر انحراف وانقلاب سيارة.

ووقع الحادث بالطريق الاجتنابي للوزن الثقيل مستغانم، أدى الى اصابة 4 اطفال وامراة، تم إجلاؤهم لمصلحة الاستعجالات الطبية مستغانم.

ودعت الحماية المدنية سائقي المركبات الى الحيطة والحذر وعدم الافراط في السرعة وتجنب المناورات الخطيرة.

وقد كشفت مصالح الحماية المدنية في بيان لها عن تسجيل 1030 حادث مرور، خلال أسبوع، خلف 29 قتيلا و1254 جريح.

وتعتبر أثقل حصيلة سجلت في ولاية أم البواقي بوفاة 5 أشخاص وجرح 25 آخرين تم إسعافهم وتحويلهم إلى المراكز الإستشفائية.

وقامت ذات المصالح خلال نفس الفترة بـ 1562 تدخلا، سمح بإخماد 1192 حريق بين منزلي وصناعي وحرائق أخرى مختلفة.

وقام أعوان الحماية المكلفين بحراسة الشواطئ والاستجمام خلال نفس الفترة بـ 2096 تدخل.

وسمح بإنقاذ 1312 شخص من الغرق وتقديم الإسعافات لـ 697 شخص آخر، إلى جانب تحويل 91 مصطافا إلى المراكز الصحية.