مستغانم: إصابة 7 أشخاص في اصطدام 3 سيارات

تدخلت اسعافات الحماية المدنية للوحدة الثانوية بدائرة خير الدين، بمستغانم، مدعمة بالوحدة الرئيسية قصد اجلاء جرحى حادث مرور، وقع اليوم الجمعة في حدود الساعة الثانية زوالا 14سا.

وحسب بيان الحماية المدنية تمثل حادث اليوم في اصطدام بين 3 سيارات سياحية مزودة بمادة البنزين والغاز، بترقيم ولاية معسكر ومستغانم ،عند محور تقاطع الطرق بدوار اولاد حمو باتجاه بلدية عين تادلس، ماسرى وخير الدين على مستوى الطريق الوطني رقم 90.

وخلف هذا الحادث اصابة 7 أشخاص (ذكر و 6اناث ) سنهم يتراوح بين 4 و 63 سنة، لهم عدة اصابات متفاوتة الخطورة، تم اسعافهم وإجلاؤهم الى مصلحة استعجالات الطبية بمستشفى مستغانم.