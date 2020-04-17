مستغانم: إصابة 7 أشخاص في اصطدام 3 سيارات

أخبار الجزائر
  • -
  • 0
مستغانم: إصابة 7 أشخاص في اصطدام 3 سيارات
بقلم نسرين محفوف

تدخلت اسعافات الحماية المدنية للوحدة الثانوية بدائرة خير الدين، بمستغانم، مدعمة بالوحدة الرئيسية قصد اجلاء جرحى حادث مرور، وقع  اليوم الجمعة في حدود الساعة الثانية زوالا 14سا.

وحسب بيان الحماية المدنية تمثل حادث اليوم في اصطدام بين 3 سيارات سياحية مزودة  بمادة البنزين والغاز، بترقيم ولاية معسكر ومستغانم ،عند محور تقاطع الطرق  بدوار اولاد حمو باتجاه بلدية عين تادلس، ماسرى وخير الدين  على مستوى الطريق الوطني  رقم 90.

وخلف هذا الحادث اصابة 7 أشخاص (ذكر و 6اناث ) سنهم يتراوح  بين 4 و 63 سنة، لهم عدة اصابات متفاوتة الخطورة، تم اسعافهم وإجلاؤهم الى مصلحة استعجالات الطبية  بمستشفى مستغانم.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=807172

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com