مستغانم: إطلاق نار على قاضي تحقيق بمكتبه.. ونقابة القضاة تستنكر

أصيب قاضي التحقيق لدى محكمة مستغانم بطلقات نارية أمس الأحد من قبل أحد المتهمين.

وحسب بيان للنقابة الوطنية للقضاة، فقد إستنكرت من خلاله بشدة الإعتداء الجبان بطلقات نارية، والذي تعرض له مساء أمس الأحد قاضي التحقيق لدى محكمة مستغانم “س. خ”. في مكتبه وأثناء تأدية مهامه، من طرف أحد المتهمين.

وطالبت النقابة الجهات الرسمية بضرورة إتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لحماية القضاة داخل وخارج حرم المقرات القضائية.

كما أوضحت أن هذه القضية ستكون محل متابعة واتخاذ موقف بشأنها في الإجتماع الطارئ للمكتب التنفيذي للنقابة. المزمع عقده غدا الثلاثاء الموافق للفاتح من شهر أوت 2023.