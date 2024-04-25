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مستغانم.. إعادة تهيئة الواجهة البحرية بصلامندر

بقلم نادية بن طاهر
مستغانم.. إعادة تهيئة الواجهة البحرية بصلامندر
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تستمر أشغال تهيئة الواجهة البحرية بمستغانم بنظام 3×8 ليلا نهارا، وستسمح هذه الأشغال التي يتابعها الوالي شخصيا وميدانيا، بإعطاء مسحة جمالية في مستوى مستغانم لؤلؤة البحر الأبيض المتوسط.

وحسب بيان لمصالح الولاية، تتضمن الأشغال علاوة على التهيئة، تحديث الانارة العمومية، والأثاث الحضري. وأروقة للنزهة والتفسح للعائلات، اكشاك خدمات، وتحسينات اخرى.

ومن المقرر استلام المشروع قبل 15 جوان المقبل، في تحدي جديد يسابق الزمن خدمة للذاكرة وضيوف الولاية، حسب ذات المصدر.

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