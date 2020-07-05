مستغانم: إعادة دفن رفات الشهيد بختي محمد

أشرف والي مستغانم، عبد السميع سعيدون، بحضور رئيس المجلس الشعبي الولائي وبمعية النائب العام لدى مجلس قضاء مستغانم، وأسرة المجاهدين على مراسيم الاحتفال بالذكرى 58 لعيدي الاستقلال والشباب.

وتم بهذه المناسبة رفع العلم الوطني و الاستماع للنشيد الوطني مع وضع إكليل من الورود بساحة المقاومة لبلدية مستغانم.

وتم التنقل بعدها إلى مقبرة الشهداء ببلدية خضرة، اين تم اعادة دفن رفات الشهيد بختي محم، الأمر الذي تزامن مع دفن رفات شهداء المقاومة الشعبية بمقبرة العالية.

وتم الوقوف دقيقة صمت ترحما عليهم مع اطلاق صافرات الإنذار تخليدا لهذه المناسبة العظيمة.

وببلدية سيدي علي، تم اعادة فتح مركز التعذيب الذي تم ترميمه، هذا المركز الذي يبقى شاهدا على جرائم فرنسا الاستعمارية المرتكبة في حق الشعب الجزائري.

و في الختام تم على مستوى مقر الولاية تكريم الاسرة الثورية من مجاهدين وابناء الشهداء عرفانا بتضحياتهم المجيدة.