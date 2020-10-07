مستغانم: إفشال 13 محاولة للهجرة غير الشرعية وتوقيف 166 شخصا

تمكنت المجموعة الإقليمية لحراس السواحل ومصالح الأمن بمستغانم من إفشال 13 محاولة للهجرة غير الشرعية في عرض البحر.

كما تم خلال 24 ساعة الفارطة توقيف 166 شخصا، حسبما أفادت به “وأج” نقلا عن ذات الهيئتين.

وقامت وحدات حراس السواحل بإنقاذ واعتراض 11 قاربا في عرض البحر، كان على متنه 142 شخصا بينهم نساء، أطفال ورعايا أجانب.

وتمكنت مصالح الأمن الولائي من إحباط محاولتين للهجرة غير الشرعية على اليابسة انطلاقا من الواجهة البحرية “صلامندر”.

وكذا شاطئ “المطربة” ببلدية مستغانم وأوقفت خلال العملية 24 شخصا.

وأضافت ذات المصالح، أنه تم توقيف المرشحين للهجرة غير الشرعية وبينهم مدبرين اثنين في حدود الساعة الخامسة أمس الثلاثاء.

وعلى الساعة الواحدة من صباح اليوم الأربعاء مع حجز قارب ومحرك و13 برميل بسعة 30 لتر من البنزين وسترات نجدة.

كما قامت ذات المصالح بحجز مركبة كانت تستعمل لنقل المعنيين والاتصال بينهم ومبلغ مالي بالعملة الأجنبية يقدر ب 875 أورو.

وتم تحويل الموقوفين في عرض البحر إلى ميناء مستغانم للقيام بالإجراءات القانونية المعتادة وإنجاز ملفات إجراء قضائي ضد الموقوفين على اليابسة قبل تقديمهم إلى وكيل الجمهورية المختص إقليميا بتهمة محاولة مغادرة الإقليم الوطني عبر البحر بطريقة غير شرعية.