مستغانم: إلغاء قرابة 30 عقد إمتياز وإسترجاع 830 هكتار من العقار الفلاحي

قامت مديرية الفلاحة بولاية مستغانم بإلغاء قرابة 30 عقد إمتياز جراء عدم تجسيد المشاريع الاستثمارية بحوض الحليب بسهل الحسيان.

وحسب ما أعلن عنه رئيس مصلحة التهيئة الريفية وترقية محمد بوطيبة تم إسترجاع 830 هكتار من العقار الفلاحي.

وأوضح ذات المسؤول لوأج أن إلغاء عقود إمتياز بسبب عدم الانطلاق في التجسيد منذ سنة 2018.

كما ان العملية مست 30 مشروعا من أصل 56 مشروعا استثماريا يضيف رئيس مصلحة التهيئة الريفية وترقية.

في حين سجلت 6 مشاريع من أصل 26 دخول حيز الاستغلال والإنتاج لحد الأن بينما 17 مشروعا في طور الإنجاز.

واضاف بوطيبة ان المشاكل المتعلقة بالربط بالكهرباء مع جمعية المستثمرين تم حلها وسملت لهم كل الرخص المتعلقة بالبناء أوحفر الآبار.

وأشار ذات المسؤول ان اللجنة المكونة من المصالح الفلاحية والديوان الوطني للأراضي الفلاحية بخرجة ميدانية كل شهر لمتابعة مدى تقدم المشاريع المتبقية.

وكذا مدى التزام المستثمرين بتنفيذ دفاتر الشروط وتدعيمهم للورشات المتأخرة.