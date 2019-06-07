مستغانم.. إنتشال جثتي رجل وامرأة من عرض البحر بسيدي لخضر ومزغران

عثر صياد يوم الجمعة بعرض البحر في الساحل الشرقي لولاية مستغانم على جثة امرأة مجهولة الهوية.

وتدخلت الوحدات العائمة لحراس السواحل لانتشال هذه الجثة التي عثر عليها على بعد ميلين بحريين شمال الميناء الصغير ببلدية سيدي لخضر 50 كيلومتر شرق مستغانم.

وتم نقل الجثة التي تعود لامرأة يتراوح عمرها بين 25 و 30 سنة إلى ميناء الصيد بسيدي لخضر.

قبل أن يتم تحويلها وهي متعفنة جزئيا لمصلحة حفظ الجثث بالمؤسسة الاستشفائية “حمادو حسين” ببلدية سيدي علي.

ولفظت أمواج البحر صباح اليوم أيضا جثة مجهولة الهوية لشاب في الثلاثينات من العمر بشاطئ شعبة نصيرة ببلدية مزغران غرب مدينة مستغانم.

وتم تحويلها ة وهي في حالة متعفنة لمصلحة حفظ الجثث بالمؤسسة الاستشفائية “ارنستو شي غيفارا” بمستغانم.

وتعتبر هذه الحالة الثالثة خلال 24 ساعة التي يتم فيها العثور على جثة تلقيها أمواج البحر بسواحل مستغانم.

بعد العثور أمس الخميس على جثة شاب في الثلاثين من العمر على بعد ميلين بحريين شمال شاطئ إستيدية.