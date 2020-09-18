مستغانم: إنتشال جثث 4 أطفال بشاطئ مرسى الشيخ ببلدية أولاد بوغالم

تم مساء أمس الخميس إنتشال جثث أربعة أطفال بالساحل الشرقي لولاية مستغانم.

وأفادت مصالح الحماية المدنية للإذاعة الوطنية، أنها قامت في حدود الساعة الثالثة مساء بانتشال جثث أربعة أطفال “جنس ذكر”.

وتتراوح أعمار الأطفال ما بين 3 و7 سنوات بشاطئ مرسى الشيخ ببلدية أولاد بوغالم.

وأضاف المصدر، أنه تم تحويل جثث الضحايا الأربعة إلى مصلحة حفظ الجثث بالمؤسسة الإستشفائية بعشعاشة.

ويرجح أن يكونوا ضمن المرشحين للهجرة غير الشرعية المفقودين منذ ساعة مبكرة من صباح أمس الخميس

وكانت الوحدات العائمة لحراس السواحل قد أنقذت في وقت سابق 5 أشخاص وانتشلت 4 جثث بعد انقلاب القارب شمال أولاد بوغالم.