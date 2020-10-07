مستغانم: إنقاذ امرأة من الاختناق بالغاز

تدخل أعوان الحماية المدنية لوحدة خروبة في مستغانم مساء الثلاثاء، بحي 1000 مسكن بالحشم بلدية صيادة من اجل اسعاف امرأة.

وحسب بيان الحماية المدنية، فقد تعرضت المرأة البالغة من العمر 32 سنة إلى اختناق بغاز المنبعث من فرن الطهي بمطبخ.

وأفادت الحماية المدية لولاية مستغانم، اليوم الأربعاء، في بيان لها أنه تم نقل المرأة فاقدة للوعي وتتنفس ببطيء، جراء استنشاقها للغاز.

وعلى جناح السرعة تم نقل الضحية الى مصلحة الإستعجالات الطبية في مستشفى خروبة بمستغانم، حيث أشارت إلى أن حالتها مستقرة.

ودعت الحماية المدنية إلى ضرورة تفقد التوصيلات الغازية، وخاصة جهاز الطبخ وتسخين الماء، خاصة وأن هذه الحوادث تؤدي الى الموت.