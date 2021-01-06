مستغانم.. إنقاذ شاب سقط في بئر عمقه 35 مترا

تدخلت وحدة الحماية المدنية لعين تادلس في مستغانم، ليلة أمس الثلاثاء، لأجل إنقاذ شاب سقط في بئر، بدوار الموافقية.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالولاية، فقد تم إنتشال الضحية من طرف الفرقة المتدخلة من البئر.

ووجد الضحية والذي يبلغ من العمر 26 سنة، فاقدا للوعي ويتنفس، وله كسر في الرجل وجرح في الرأس.

وتم تقديم الإسعافات الأولية للضحية، ثم تم اجلاؤه إلى الإستعجالات الطبية لمستشفى عين تادلس.

وحسب ذات المصالح، يبلغ عمق البئر الذي سقط فيه الشاب 35 مترا، وقطره 1 م.

هذا وقد تم تسخير لهذه العملية شاحنة تدخل وسيارة إسعاف، و7 أعوان من مختلف الرتب.

للإشارة، فقد كان عناصر الدرك الوطني متواجدون في المكان.