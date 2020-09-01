مستغانم..إنقاذ كهل سقط في بئر بعمق 13 مترًا ببلدية عين تادلس

تمكن اعوان الوحدة الثانوية لدائرة عين تادلس بمستغانم، اليوم الثلاثاء، من إنقاذ شخص من الموت المحقق سقط بالخطأ في بئر عمقه حوالي 13 متر.

وحسب بيان مديرية الحماية المدنية بمستغانم، فإن الشخص البالغ من العمر 56 سنة، سقط ببئر في مزرعة فلاحية ببلدية عين تادلس.



هذا وقد تم انقاذ الضحية السكان ببلدية سيدي بلعطار في ظروف حسنة، حيث قدمت له الاسعافات الاولية في عين المكان نتيجة تعرضه لضيق في التنفس بسبب استنشاق مادة البنزين، الذي كان بدوره يستعمله في عملية تنظيف مضخة المياه الموجودة بأسفل البئر، ومن ثم نقله الى الإستعجالات الطبية بمستشفى عين تادلس لتلقي العلاج اللازم.