مستغانم: إنقاذ 11 مرشحا للهجرة غير الشرعية بعرض البحر

أخبار الجزائر
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مستغانم: إنقاذ 11 مرشحا للهجرة غير الشرعية بعرض البحر
بقلم أمينة داودي

تمكنت المجموعة الإقليمية لحراس السواحل بمستغانم من إنقاذ 11 مرشحا للهجرة غير الشرعية بعرض البحر.

وحسبما أوضح مصدر من ذات الهيئة، فإن الوحدات العائمة التابعة لحراس السواحل قد تمكنت من إنقاذ 11 شخصا بينهم قاصر.

وتم وفقا لذات المصدر اقتياد المعنيين إلى ميناء مستغانم التجاري للقيام بالإجراءات القانونية المعمول بها في مثل هذه الحالات.

ليتم تسليمهم للجهات الأمنية المختصة وتقديمهم للعدالة بتهمة محاولة مغادرة الإقليم الوطني بطريقة غير قانونية.

وكانت ذات الوحدات قد اعترضت قاربين للهجرة غير الشرعية بعرض البحر كان على متنهما 32 شخصا على بعد 17 و5 أميال بحرية (31 و 9 كيلومترات) شمال مستغانم وعيزب على التوالي.


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