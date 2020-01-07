مستغانم.. إنهاء مهام رئيسي بلديتي سيرات وخضرة بسبب متابعتهما قضائيا 

قام والي مستغانم محمد عبد النور رابحي، بإنهاء مهام كل من رئيسي بلديتي سيرات وخضرة.

وذكر المدير الولائي للتنظيم والشؤون العامة، دايج محمد لوكالة الأنباء الجزائرية،أنه سيتم لاحقا تنصيب رئيسين جديدين بالنيابة لبلديتي سيرات وخضرة.

وسيتم التنصيب، من طرف رئيسي دائرتي بوقيرات وعشعاشة على التوالي يضيف أحمد دايج.

للتذكير تم خلال السنة الماضية استخلاف ثماني رؤساء مجالس شعبية بلدية بمستغانم من مجموع 32 مجلس شعبي.

وهذا بسبب الاستقالة أو التوقيفات التي قررها الوالي، إثر المتابعات القضائية التي طالت المنتخبين المحليين المعنيين, كما أشار ذات المصدر.