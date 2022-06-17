مستغانم: إيداع ثلاثة أشخاص الحبس بعد نشرهم لمواضيع إمتحان البكالوريا

كشفت النيابة العامة لدى محكمة سيدي علي بولاية مستغانم، أنه تم توقيف 3 اشخاص بتهمة نشر وتسريب مواضيع أمتحان البكالوريا.

وحسب بيان للنيابة العامة، فقد تم بتاريخ 2022/06/16 تقديم ثلاثة أشخاص مشتبه فيهم في تسريب ونشر مواضيع وأجوبة الإمتحانات النهائية لتعليم الثانوي باستعمال وسائل الإتصال عن بعد. وبعد التحقيق الابتدائي المفتوح من طرف الضبطية القضائية في القضية واستجواب المشتبه فيهم حول الوقائع المنسوبة إليهم. تم توجيه الإتهام لكل واحد منهم بجنحة القيام بتسريب ونشر مواضيع وأجوبة البكالوريا.

كما اشار البيان، إلى أن المشتبه فيهم قد أحيلوا وفق إجراء المثول الفوري. وتمت إدانتهم بما نسب إليهم من وقائع والحكم على كل واحد منهم بسنة حبسا نافذا و 50000دج غرامة نافذة مع مصادرة المحجوزات.