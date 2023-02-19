مستغانم.. اخماد حريق شب بمنزل وإسعاف 6 مصابين 

تدخلت مصالح الحماية المدنية بولاية مستغانم، عشية اليوم، من أجل اخماد حريق شب على مستوى حي 100 مسكن ببلدية استيديا.

وسجلت وحدات الحماية تدخلها على الساعة 15.35س، لإخماد حريق شب في مسكنين بالطابق الأول والثالت بعمارة على مستوى حي 100 مسكن ببلدية إستيديا.

كما تمكنت الفرق المتدخلة من إخماد الحريق نهائيا ومنع إنتشاره لباقي السكنات المجاورة.

فيما تم إسعاف 6 أشخاص، منهم 4 لهم ضيق في التنفس وكذا اجلاء شخين أخرين مصابين بجروح خفيفة إلى مصلحة خدمات الصحية عين النويصي.