مستغانم : اصطدام 3 سيارات بطريق واد الرمان سيدي لخضر

حسب بيان للحماية المدنية لولاية مستغانم وقع مساء اليوم حادث مرور تمثل في اصطدام بين 3 سيارات سياحية بالطريق المؤدي إلى شاطئ واد الرمان بلدية سيدي لخضر ، وقد أسفر الحادث عن سبعة جرحى ، أربع مصابين قدمت لهم الإسعافات من طرف أعوان الحماية المدنية و تم نقلهم مباشرة للإستعجالات الطبية التابعة لمستشفى سيدي لخضر بينما ثلاث مصابين أخرين نقلوا بسيارات خاصة قبل وصول سيارات الحماية المدنية .

المصابين الأربع تتراوح أعمارهم بين 14و 45 سنة لهم جروح و إصابات متفاوتة الخطورة و رضيعة تبلغ 10 أشهر لها نزيف على مستوى الأنف .