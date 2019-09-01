مستغانم.. افشال محاولة حرقة لـ22 فردا خلال 24 ساعة الماضية

تمّكن حراس السواحل لولاية مستغانم، من احباط ثلاث محاولات للهجرة غير الشرعية لـ22 فردا من بينهم قاصر.

وحسبما أفاد به بيان لذات المصالح، فإنّه خلال الـ24 ساعة الماضية في حدود الساعة الرابعة فجرا تم توقيف قارب.

حيث كان على متنه 11 شخصا على بعد 3 أميال بحرية شمال الكاف لصفر ببلدية سيدي لخضر.

وقد تم اقتياد الموقوفين، والذين ينحدرون أغلبهم من ولاية البليدة، وكان من ضمنهم قاصر.

كما أفشلت ذات المصالح بالتنسيق مع الدرك الوطني، محاولة إبحار سري من شواطئ بلدية سيدي لخضر وتوقيف 10 أشخاص.

كما أحبط حراس السواحل بالتنسيق مع عناصر الشرطة، ليلة أمس الأحد، محاولة للهجرة غير الشرعية لشخص انطلاقا من شاطئ سيدي المجدوب بمستغانم.