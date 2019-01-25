مستغانم.. الأمطار تكشف قذيفة من الحقبة الإستعمارية بعين سيدي شريف

عثر مواطنون بضواحي بلدية عين سيدي شريف في ولاية مستغانم على قذيقة حربية تعود للفترة الاستعمارية الفرنسية.

القذيفة التي يبلغ طولها 30 سنتيمترا تم العثور عليها بالضاحية الشمالية لعين سيدي شريف بالقرب من الطريق الولائي رقم 49.

تعود حسب المعاينات الأولية إلى الحقبة الاستعمارية الفرنسية.

اكتشاف القذيفة جاء عقب التساقط الكثيف للأمطار والسيول يومي الأربعاء والخميس والتي أدت إلى تعرية التربة.

وقام أفراد الدرك الوطني والأمن الحضري لعين سيدي شريف بتطويق المكان واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين.

وتحويل هذه القذيفة الحربية إلى المصالح المختصة.