مستغانم: الأمن يحجز 6 قناطير من اللحوم البيضاء والحمراء مجهولة المصدر 

تمكنت عناصر فرقة شرطة البيئة و العمران بأمن ولاية مستغانم و مصالح أمن دائرة عين تادلس (فرع شرطة البيئة و العمران) في خرجات ميدانية رفقة مصالح فرقة التطهير لبلدية مستغانم و لجنة النظافة و الوقاية لبلدية عين تادلس من حجز كمية معتبرة من اللحوم الحمراء والبيضاء مجهولة المصدر و منعدمة لشهادة الفحص البيطري و الوسم الخاص بتاريخ و مصدر الذبح.

العملية جاءت في اطار مراقبة التجارة المنظمة و محاربة كل مظاهر الغش عبر الأسواق اليومية و المحلات التجارية. ورفع المخالفات المتعلقة بممارسة الأنشطة التجارية غير الشرعية وغير المطابقة لشروط النظافة وحفاظا على صحة المستهلك خلال الشهر الفضيل. وكذا إثر عمليات مراقبة ضمت ممثلين عن مختلف المصالح. مست السوق الأسبوعي التابع لدائرة عين تادلس و تفتيش لمختلف مركبات و شاحنات التبريد على مستوى مدينة مستغانم.

كما انتهت العملية بحجز 922.53 كلغ من اللحوم الحمراء والبيضاء على شكل لحم دجاج. ديك رومي، أحشاء دجاج مهيأة للبيع. فيما تم حجز ما يقارب 74 كلغ من اللحوم الحمراء، لتبلغ الكمية الاجمالية ما يقارب 06 قناطير من اللحوم البيضاء و الحمراء