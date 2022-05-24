مستغانم: الإطاحة بسارق يوهم ضحاياه بمعرفتهم ليسرق جيوبهم

تمكنت قوات الشرطة القضائية بالأمن الحضري الأول بولاية مستغانم، من معالجة أربع قضايا تتعلق بالسرقة عن طريق النشل. وتوقيف الفاعل المتورط في عدة قضايا سرقة، يبلغ من العمر 37سنة وينحدر من ولاية مستغانم.

وحسب بيان لذات المصالح بمستغانم، فإن عملية توقيف المشتبه فيه، جاءت على إثر شكاوي تقدم بهم الضحايا تفيد تعرضهم للسرقة بالنشل وسط مدينة مستغانم. طالت محافظهم وهواتفهم النقالة. بحيث يقوم سالف الذكر بإختيار ضحاياه مركزا على عامل السن. ويقوم بإيهامهم أنه على معرفة سابقة بهم ويستغل الفرصة ليعانقهم وفي غفلة من الضحية يقوم بسلب ما يجده بجيوبهم ويغادر على متن دراجته النارية.

القضية الأولى راح ضحيتها شخص 67 سنة. أوهمه المشتبه فيه أنه على معرفة به كونه صديق لوالده بمستغانم. و عندما طلب منه نزع الكمامة للتعرف عليه رفض ذلك. كما قام بتشتيت إنتباهه بحركات غريبة ليكتشف بعد ذلك إختفاء مبلغ كان بجيبه والمقدر بـ 10.000 دج.

الضحية الثانية 65 سنة، أوهمه الفاعل أنه على معرفة به وحاول معانقته. وعند إصراره بعدم معرفته غادر المكان. ليكتشف بعد ذلك اختفاء هاتفه النقال. كما أن الضحية الثالثة 61 سنة، صرح أن الفاعل كان على متن دراجة نارية. وفور إقترابه منه ترجل وقام بمعانقته موهما إياه أنه على معرفة سابقة. ليكتشف أنه راح ضحية سرقة هاتفه النقال.

الضحية الرابعة 62 سنة، أوهمه أنه على معرفة به كونه مدرب سابق لرياضة الجيدو بمستغانم. وتدرب على يده. بحيث قام بمعانقته سالبا إياه محفظته بداخلها وثائقه الثبوتية و6000 دج.

غير أن أحد من عناصر الشرطة التابع للأمن الحضري بالزي المدني لحق المشتبه فيه. وتم تحديد هويته. وبعد توقيفه و عرضه على الضحايا تعرفوا عليه من الوهلة الأولى. ليتم تقديمه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة مستغانم أين أودع الحبس المؤقت.

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